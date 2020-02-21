معتصم حمادة - مكافحة وباء ترامب بجرثومة أوسلو

2020/02/21 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة ■-;- بدأت الرهانات في الدوائر الأميركية على الضغوط العربية لجرّ الفلسطينيين إلى مقصلة ترامبينشغل العالم كله بوباء «كورونا»، وقد تحول على يد البعض من مأساة إلى موضوع للتسلية، في ظل عجز مجتمعاتنا عن مجابهة مثل هذا الوباء، إذا ما قورن الأمر بالوضع في الصين العظيمة، بعدد سكانها، وطاقاتها الطبية والعلمية.ومع ذلك يمكن القول إننا نعاني الآن خطر وباء، ربما هو أخطر من وباء «كورونا».الوباء الذي ......

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