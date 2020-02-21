ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 2236 شخصا

2020/02/21 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى الفين ومئتين وستة وثلاثين حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الإصابات بلغ نحو خمسة وسبعين ألفا واربعمئة وخمسة وستين شخصا، بينهم أكثر من إحدى عشرة حالة حرجة، مشيرة الى اكتشاف ثمانمئة وتسعة وثمانين إصابة جديدة في عموم الصين خلال الساعات الماضية.

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