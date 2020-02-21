بدعم من الحشد.. عودة 13 الف نازح الى ناحية محررة في صلاح الدين

2020/02/21 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الجمعة، عودة 13 الف نازح الى ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين.وقال الحسيني، ان” جهود الحشد الشعبي ودعمه لملف عودة النازحين للمناطق المحررة في صلاح الدين اسهمت في عودة 13 الف نسمة من اهالي ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو خلال الاشهر […]

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