رسيماً.. اللاعب صفاء هادي في الدوري الروسي لكرة القدم

2020/02/21 | 14:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حصل لاعب المنتخب الوطني، صفاء هادي، اليوم الجمعة، على بطاقة الاستغناء من ناديه الشرطة ليصبح لاعبا رسميا في الدوري الروسي لكرة القدم.وقال مراسل "كلكامس برس"، إن اللاعب صفاء هادي حصل على بطاقة الاستغناء من ناديه الشرطة ليصبح الآن لاعبا رسميا في نادي كريليا سوفيتوف الروسي.وأشار المراسل، إلى ان اللاعب هادي تحصل على الاستغناء بعد تدخل ادارة نادي امانة بغداد وتعهدها بدفع بدفع المبلغ.

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