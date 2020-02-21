2020/02/21 | 14:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بعد استجابة السلطات العراقية للضغوط الشعبية بوقف الرحلات وغلق المعابر مع إيران خوفا من وصول فيروس كورونا إلى البلاد طالب نشطاء بخطوات احترازية أخرى.إذ دعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانتقال إلى الخطوة الثانية بعد تعليق رحلات الطيران وغلق المعابر وهي حجز كل شخص وصل من إيران للعراق لمدة ١٤ يوما فترة التأكد من عدم حمله للفيروس أو الإصابة به.في تلك الأثناء تفقد وزير الداخلية مطار بغداد، مؤكدا ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا إلى البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بحجز العائدين من إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بحجز العائدين من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).