بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب مباراة السوبر المصري

2020/02/21 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فور تسديد ركلة الترجيح الاخيرة لنادي الزمالك عن طريق عبد الله جمعة في شباك غريمه الاهلي واعلان الزمالك بطلاً للسوبر المصري، اشتبك لاعبو الفريقين على أرضية الملعب بالأيدي.ضربات جزاء نهائي السوبر المصري ٢٠٢٠ pic.twitter.com/kQfrnh5mZy — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 20, 2020 وبحسب تقارير، فأن الاشتباكات بدأت […]

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