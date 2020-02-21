أورتاغوس: تسيير النظام السوري رحلات إلى مطار حلب وقاحة

2020/02/21 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت الخارجية الأميركية إعادة تسيير النظام السوري لرحلات جوية إلى مطار مدينة حلب بأنه وقاحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس في تصريح، إن نظام الأسد الذي يمطر أهالي إدلب بالبراميل يعلن بوقاحة إعادة تسيير رحلات جوية دموية من دمشق إلى مطار حلب، مشيرة الى أن السوريين يعيشون في كابوس الموت والدمار بسبب نظامه الحاكم وأن هذا الأمر ليس ما يحلم به السوريون.

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