عبد المهدي يوجه دعوة للبرلمان لعقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة علاوي

2020/02/21 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي دعوة للبرلمان من أجل عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وحصلت التغيير على وثيقة موقعة من قبل عبد المهدي يدعو فيها البرلمان لعقد جلسة استثنائية وبحسب المادة الثامنة والخمسين من الدستور لعرض وزراء الكابينة الجديدة لعلاوي والتصويت عليها يوم الاثنين المقبل.

وشدد على ضرورة أن تكون الجلسة مخصصة لعرض للتصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي، معربا عن أمله باستجابة أعضاء البرلمان لهذه الدعوة التزاما بالمسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية الملقاة على عاتقهم.

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