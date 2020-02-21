أكار: نرفض مقترح نقل نقاط المراقبة التركية ولا نريد الاشتباك مع الروس في المنطقة

2020/02/21 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رفض بلاده لمقترح نقل نقاط المراقبة التركية في المنطقة.

وقال أكار في تصريح، إن تركيا لا تريد الاشتباك مع العسكريين الروس في محافظة إدلب، وأن الهدف الوحيد للعملية التي شنها الجيش التركي في المنطقة هو قوات النظام السوري، مشيرا الى ان الحوارات بين أنقرة وموسكو حول إدلب جيدة.

وأضاف وزير الدفاع، أن الولايات المتحدة قد ترسل منظومة باتريوت الدفاعية لتركيا لاستخدامها في إدلب، لافتا الى أن المحادثات بين أنقرة وواشنطن لشراء منظومة باتريوت مستمرة، إضافة الى العمل على تفعيل منظومة أس اربعمئة الروسية.

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