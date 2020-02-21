داخلية كوردستان توجه دعوة عاجلة لسكان الاقليم تخص ايران

2020/02/21 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طلبت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ظهر الجمعة، السكان في الاقليم الى تأجيل السفر الى ايران "إلى وقت غير معلوم"، بعد ان سجلت مدن ايرانية وفيات واصابات بفيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، دعت الالتزام بعدد من الاجراءات الجديدة لمواجهة مرض فيروس الكورونا الجديدة.وبحسب مصادر مطلعة لشفق نيوز، فان صحة الاقليم بعثت كتابا الى وزارة الداخلية، عقب اجراء اتصالات مع الصحة الاتحادية لتنسيق اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا.واقترحت صحة الاقليم في كتابها، منع دخول كل الاشخاص القادمين من ايران الى الاقليم عن طريق جميع النقاط الحدودية، بشكل مباشر او غير مباشر لاجل غير مسمى عدا الوفود الدبلوماسية التي يتوجب اجراء الفحص الطبي عليهم.واقترحت الوزارة ايضا ان لا يشمل هذا المنع مواطني الاقليم المتواجدين حاليا في ايران بشرط التزامهم باجراءات وزارة الصحة التي تشمل العزل والمراقبة لمدة 14 يوما.وكذلك منع جميع مواطني الاقليم والعراق من زيارة ايران الى اجل غير مسمى.هذه التوصيات جرت بالفعل، بعد ان قررت السلطات في اقليم كوردستان، الجمعة غلق المعابر مع ايران امام الحركة التجارية والسياحية، ضمن اطار اجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا الذي تسبب بوفيات في ايران.جاء ذلك عبر تعميم من وزارة داخلية الاقليم الى المنافذ الحدودية مع ايران.وبموجب التعميم الذي اطلعت عليه شفق نيوز، فأن قرار الاغلاق سيكون لوقت غير معلوم.وبحسب المعلومات المتوفرة، فان السلطات في كوردستان ستسمع بدخول مواطني الاقليم المتواجدين بايران شريطة اجراء فحوصات ويتم وضعهم تحت المراقبة.

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