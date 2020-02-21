منظمة الصحة العالمية: لا يمكن تحديد مسار كورونا في العالم بعد انتشاره بدول جديدة

2020/02/21 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من تغير مسار فايروس كورونا في العالم بعد بدء انتشاره بشكل كبير خارج حدود الصين وظهور إصابات في دول جديدة.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس في تصريح، أن الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر طويلا بسبب دخول دول جديدة على خط الإصابات بالفيروس القاتل.

وأشار مدير المنظمة الى عدم إمكانية تحديد مكان انتشاره الجديد خاصة وان جميع الإجراءات المتخذة لغاية الآن هي لإبطاء انتشاره وليست حلا جذريا، داعيا المجتمع الدولي الى ضرورة الاستعداد لأسوء السيناريوهات.

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