العرس الانتخابي الايراني.. حق مدني ونجاح وطني

2020/02/21 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مراكز الاقتراع في إيران إقبالا كثيفا على عملية الاقتراع بعد فتحها امام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في نسختها الحادية عشرة.ووصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بعد الادلاء بصوته في الدقائق الاولى من فتح صناديق الاقتراع، وصف يوم الانتخابات بالعرس الوطني مؤكدا أن الانتخابات التشريعية تضمن المصالح […]

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