نائب: كابينة علاوي ستمرر رغم التحفظات

2020/02/21 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريررجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، غايب العميري، تمرير كابينة حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

قال العميري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "ستنعقد جلسة مجلس النواب، بناءً على طلب إلى رئيس مجلس النواب قدم من قبل 50 نائبًا، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن عن إكمال كابنته الوزارية وبرنامجه الحكومي".

أضاف أن "الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات، إذا لم يجد جديد".

أشار العميري إلى أن "المعطيات تؤكد مرور الكابينة رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حل".

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