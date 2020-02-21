مصدر: علاوي دعا النواب إلى اجتماع مساء اليوم لاطلاعهم على السير الذاتية لوزراء كابينته

2020/02/21 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن علاوي وجه دعوة الى أعضاء مجلس النواب للحضور في اجتماع يعقد اليوم، لاطلاعهم على السير الذاتية لوزراء كابينته

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وجه دعوة الى اعضاء مجلس النواب كافة، للحضور في القصر الحكومي الساعة ٦ مساء".وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الدعوة التي وجهها علاوي، هي لإطلاع النواب على السير الذاتية لوزراء كابينته والبرنامج الحكومي".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه النائب عن سائرون، سلام الشمري، رسالة إلى البرلمان بشأن عقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدداً كبيراً من النواب مع تمرير الكابينة الوزارية ويدعمونها من أجل البدء بخطوات تنفيذ المطالب الشعبية المشروعة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف ان "على رئاسة البرلمان الاستجابة لصوت الشعب وممثليه والدعوة لعقد الجلسة وعدم الاستجابة لبعض المحاولات من هنا وهناك والتي تحاول تاخير الجلسة وافشال خطوات رئيس الوزراء المكلف ضمن المدة الدستورية".

وشدد الشمري على "ضرورة أن تعمل الكتل السياسية للصالح العام وترك مطالبها الضيقة والالتفات لوضع البلاد الذي هو بامس الحاجة إلى حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد دعا، الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، من اجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب، عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، الجمعة (21 شباط 2020)، أن عودة حلف الناتو لاستئناف عمله في العراق هو محاولة للإبقاء على القوات الاجنبية والامريكية في البلاد.





وقال الكناني في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &q

بغداد اليوم-اربيل

نفت هيأة النزاهة في اقليم كردستان، الجمعة (21 شباط، 2020) إصدار اي قائمة بأسماء متهمين بالفساد.

وقالت الهيأة، في بيان، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تتداول منذ ايام قائمة بأسماء متهمين بالفساد على انها صادرة من الهيأة"

بغداد اليوم- كربلاء

أكد وكيل المرجعية الدينية بالنجف، احمد الصافي، الجمعة (21 شباط 2020)، أن الاستعدادات لـ ’’فيروس كورونا’’ يجب أن تكون بمستوى خطر الوباء الذي انتشر في الصين وبعض البلدان.

وقال الصافي في كلمته خلال خطبة

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