وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بـ

2020/02/21 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (21 شباط 2020)، ارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، بعد تفشي فايروس كورونا في إيران.

وبحسب وزارة الصحة، أنه "تم تسجيل سبع إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهران، وإصابتين في محافظة جيلان بشمال البلاد".

وأوضحت الوزارة أن "غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضي"ة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس الخميس تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبا لانتشار العدوى.

بغداد اليوم متابعة

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي، الجمعة (21 شباط 2020)، بان الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد هي 5 فقط.

وقال نمكي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في

بغداد اليوم-متابعة

اتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماية المرشد من فيروس "كورونا".

وأعلنت إدارة مقر المرشد، الجمعة، أنها أجرت تحليل فيروس "كورونا"، للمصورين

بغداد اليوم-متابعة

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس "كورونا"، الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحفي إن الصين تتوقع استئ

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