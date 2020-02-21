كورونا يصل الى إسرائيل

2020/02/21 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس

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