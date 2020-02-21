اعلان البارزاني: كركوك تحت الاحتلال العسكري ويتحكم بها الحشد الشعبي

2020/02/21 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، أن وسط اضطرابات المدن العراقية الهدوء يسكن أربيل ويتباهى الأكراد بالمشاريع المستمرة، فيما اعتبر أن كركوك "محتلة عسكريا" ويتحكم بها الحشد الشعبي، اتهم جهة داخلية كردية بخيانة أبناء قوميتهم.

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