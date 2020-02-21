2020/02/21 | 15:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو اتئلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، ان العراق يعيش ضبابية كبيرة في ظل التكتم الاعلامي عن الاعلان عن حكومة علاوي، مشيراً الى ان عدم الاعل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تبدو تشكيلة حكومة علاوي غامضة؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تبدو تشكيلة حكومة علاوي غامضة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).