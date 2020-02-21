الاثنين المقبل.. البرلمان يعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/21 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كتاباً رسمياً إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة.

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