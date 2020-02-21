2020/02/21 | 15:30 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن "الحشد الشعبي" في العراق تعيين عبد العزيز المحمداوي، الملقب بـ "أبو فدك"، في منصب رئيس هيئة الأركان خلفاً لأبو مهدي المهندس، الذي قتلته الولايات المتحدة مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ببغداد، في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.وقال نائب معاون رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو علي البصري لوكالة الأنباء العراقية، الخميس، إن "الهيئة عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد أبو فدك رئيساً للأركان".

وأضاف "بُلّغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين".

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والمحمداوي، هو أحد قيادات كتائب "حزب الله" العراقية، وكان من المقربين من سليماني، وأدى دوراً في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".

وسبق للمحمداوي أن أنتمى إلى منظمة "بدر"، التي يرأسها هادي العامري.

و"الحشد الشعبي"، الذي يضم فصائل ذات غالبية شيعية قاتلت القوات الأميركية، بات القوة الأقوى في إطار القوات الأمنية الحكومية، ويلعب دوراً في الدفاع عن مصالح إيران في البلاد.

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