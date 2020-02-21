مصرع وإصابة 14 شخصاً بخروج قطار عن مساره في أستراليا‎

2020/02/21 | 15:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، عن مصرع اثنين وإصابة 12 شخصاً عندما خرج قطار أسترالي عابر للولايات عن مساره على مشارف ملبورن، الليلة الماضية.

وخرج القطار، الذي انطلق من سيدني، عن القضبان قرب بلدة والان التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن ملبورن.

وذكرت الشرطة أن سائق القطار ورجلا آخر، لم تحدد هويته، توفيا في الحادث.

وذكرت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان "يُعتقد أن القطار الذي كان في طريقه من سيدني إلى ملبورن خرج عن المسار قرب طريق هيوم السريع، قبل الساعة الثامنة مساء بقليل.

وأكدت خدمة الإسعاف في فيكتوريا أن أحد المصابين نقل جوا إلى مستشفى في ملبورن، بينما نقل أربعة آخرون، حالتهم مستقرة، إلى مستشفى ثان.

وقالت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز، إن القطار كان يقل نحو 160 راكبا.

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