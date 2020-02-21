2020/02/21 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الجمعة، إن الأخير وجه دعوة لأعضاء البرلمان لإطلاعهم على برنامج حكومته والسير الذاتية للمرشحين للحقائب الوزارية.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "علاوي وجه دعوة إلى أعضاء مجلس النواب كافة للحضور في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم إلى القصر الحكومي لإطلاعهم على السير الذاتيه لوزراء كابينته والبرنامج الحكومي".واعلن علاوي، الأربعاء الماضي، اختيار تشكيلة حكومية تتألف من وزراء مستقلين يتمتعون بالكفاءة بعيداً عن تأثير الأحزاب، فيما دعى البرلمان لعقد جلسة الاثنين المقبل لمنحها الثقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو أعضاء البرلمان لإطلاعهم على برنامجه الحكومي والسير الذاتية لوزرائه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو أعضاء البرلمان لإطلاعهم على برنامجه الحكومي والسير الذاتية لوزرائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).