2020/02/21 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب المكون المسيحـي : سنقاطع دعوة علاوي لعرض كابينته الوزارية وسنعمـل على ضمان تمثيـل المكـون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 15:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب المكون المسيحـي : سنقاطع دعوة علاوي لعرض كابينته الوزارية وسنعمـل على ضمان تمثيـل المكـون) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب المكون المسيحـي : سنقاطع دعوة علاوي لعرض كابينته الوزارية وسنعمـل على ضمان تمثيـل المكـون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).