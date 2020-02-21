اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الاردن رفضا لصفقة ترامب

2020/02/21 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم التحالف الوطني الاردني لمجابهة صفقة القرن، اليوم الجمعة، فعالية شعبية تحت عنوان “صلاة واعتصام” مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة عمان.وجاءت الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات رافضة لصفقة ترامب، وسط مطالبات بإلغاء كافة المواثيق والاتفاقيات مع الاحتلال على رأسها اتفاقية “وادي عربة” واتفاقية الغاز.

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