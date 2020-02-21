هيئة الحشد الشعبي تعلن تعيين عبد العزيز المحمداوي “أبو فدك” بمنصب رئيس الأركان خلفاً للمهندس

2020/02/21 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي تعيين خليفة لأبو مهدي المهندس الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري في تصريح، إن هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز المحمداوي “أبو فدك” بمنصب رئيس الأركان خلفاً للمهندس.

وأضاف، أن توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة سيتم خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد.

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