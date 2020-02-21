إرسال مفرزة خاصة بالفيروس الى مركز طريبيل الحدودي مع الأردن

2020/02/21 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

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أرسل قطاع الرطبة الصحي في محافظة الانبار، مفرزة صحية خاصة بفيروس كورونا المستجد الى مركز طريبيل الحدودي مع الأردن.

وبحسب بيان رسمي صدر عن قطاع الرطبة، تكثف المفرزة نشاطها في تدقيق جوازات الوافدين ونشر التوعية الصحية في دائرة الجوازات عن طريق الرسائل الصحية وذلك حسب توجيهات قسم الصحة العامة في دائرة صحة الانبار وفريق الاستجابة السريع في قطاع الرطبة للرعاية الصحية الاولية.

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