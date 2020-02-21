بالفيديو.. متظاهرون يغلقون منفذ حدودي في واسط “خوفاً من الكورونا”

2020/02/21 | 15:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أغلق العشرات من المتظاهرين في مدينة الكوت، منفذ بدرة – مهران ، أحد اهم المنافذ الحدودية في محافظة واسط، في خطوة تهدف الى اغلاق الحدود مع الجارة ايران بعد ورود اخبار تفشي وباء كورونا في عدد من المدن الايرانية.

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