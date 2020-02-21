الكمامات تغطي وجوه الايرانيات في الشوارع وزحام على الصيدليات.. (صور وفيديو)

2020/02/21 | 15:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتوالى اخبار تفشي وباء كورونا المستجد او ما يعرف بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية COV-19، إذ أظهرت صور ومقاطع في عدد من المدن الايرانية، بدء السكان بأتخاذ احتياطات الاختلاط بالعامة.فيما أظهرت مقاطع فيديو زحاماً على أحدى الصيدليات والمذاخر في مدينة آراك للحصول على كمامات طبية بعد أنباء تشير إلى توسع رقعة […]

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