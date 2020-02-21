لبنان تسجل أول إصابة مؤكدة بـ

2020/02/21 | 15:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفق وسائل إعلام فإن المصابة نقلت الخميس إلى مستشفى رفيق الحريري في العاصمة بيروت.

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