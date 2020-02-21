2020/02/21 | 16:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإثنين.. البرلمان يعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإثنين.. البرلمان يعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإثنين.. البرلمان يعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).