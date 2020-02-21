عاصفة ثلجية تضرب السعودية الاثنين المقبل

2020/02/21 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الجمعة، إن البلاد على موعد مع منخفض قطبي ثلجي.

وقال محلل الطقس عبد الله الحربي، إلى أن تأثير المنخفض يبدأ من يوم الاثنين المقبل، يرافقه هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وذكر أن المناطق التي سيتأثر بها المنخفض هي تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية، حيث يتوقع تساقط الثلوج فيها، فيما تشهد مناطق حائل، والقصيم، وأجزاء من الوسطى، والشرقية هطولا للأمطار.

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