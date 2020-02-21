بوفون: هذا منافس يوفنتوس

2020/02/21 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، على الأداء الذي يقدمه السيدة العجوز خلال الموسم الحالي.

وقال بوفون في تصريحات للتلفزيون الإيطالي، ان "الانتقادات الموجهة لماوريسيو ساري؟ كان ضروريًا تغيير جلد الفريق من أجل الانسجام مع أسلوب لعب جديد".

وأضاف ان "الأمر يحتاج لبعض الوقت، وكان من الصواب تجربة أشياء مختلفة لتحقيق أهدافنا".

وتابع "آمل أن يظل ماوريسيو ساري، لأن ذلك يعني أننا سنفوز بشيء".

وواصل "المنافسة محليًا؟ إذا تقدم إنتر في الدوري الأوروبي، ربما أقول إن لاتسيو هو المنافس الأخطر.



إنهم يلعبون يوم الأحد فقط، وهذا يجعلهم أكثر رعبًا".

ونوه "ممازحة مشجع صيني بشأن فيروس كورونا؟ سأفعل هذه المزحة مرة أخرى.



لقد كان سؤالًا لطيفًا لإظهار بعض التعاطف.



هناك دائمًا العديد من المشجعين الصينيين لنا، وفي تلك الليلة كان بمفرده.



حاولت التفاعل معه كي يشعر بالراحة".

وأتم "أرسلت إشارة إيجابية خلال وقت يسوده الكثير من التعصب، خاصة في إيطاليا.



أعتذر لأي شخص تعرض للإهانة".

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