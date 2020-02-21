كورونا يصل لبنان.. تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس

2020/02/21 | 16:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت مصادر صحفية، بأن المصابة نقلت الخميس إلى مستشفى رفيق الحريري في العاصمة بيروت.

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