إيران تعلن عن حالتي وفاة جديدة بـ”كورونا”: غالبية المصابين من قم أو ممن زاروها

2020/02/21 | 16:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد المصابي...

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