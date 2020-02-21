نائب يكشف عن ارقام ’’مرعبة’’ تخص نسب الفقر في المحافظات العراقية ويوجه رسالة ’’للقيادات الدينية والسياسية’’

2020/02/21 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الجمعة، أداء ممثلي محافظات الوسط والجنوب في...





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