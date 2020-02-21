2020/02/21 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة (21 شباط 2020)، عن قيمة المكافآت التي تستحقها الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، التي يقدمها للفرق في البطولة القارية.

ويمنح الاتحاد الآسيوي، مبلغ 60 ألف دولار لكل فريق يلعب خارج أرضه، و50 ألف دولار عن كل فوز، و10 آلاف دولار عن كل تعادل.

ولعب الشرطة العراقي في منافسات المجموعة الاولى مباراتين، الاولى تعادل مع استقلال طهران في ارضه باربيل ، ولعب الثانية في اربيل ايضا وخسر مع الوحدة الاماراتي، فيما تنتظره مباراة الجولة الثالثة والاخيرة في السعودية امام الاهلي السعودي الشهر المقبل.

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف فريق برشلونة مساء غد السبت، ( 22شباط 2020)، منافسه إيبار، ضمن فعاليات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن المت

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم مارتين برايثوايت قادمًا من فريق ليجانيس لتعويض إصابة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز وزميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

وانضم برايثوايت إلى حامل لقب دوري الدرجة الأولى

بغداد اليوم - بغداد

تلاشت حظوظ منتخب شباب العراق في التاهل الى الدور الثاني بعد الخسارة من تونس في الجولة الاولى والتعادل، الخميس (20شباط 2020)، مع الكويت صفر - صفر، في لقاء جرى على ملعب سعود بن جلوي ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينها الشرطة العراقي.. تعرف على المبالغ التي تحصل عليها الاندية الآسيوية بالابطال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينها الشرطة العراقي.. تعرف على المبالغ التي تحصل عليها الاندية الآسيوية بالابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).