عمليات بغداد تعلن تعرض عدد من عناصر قوات حفظ القانون إلى إصابات ببنادق الصيد

2020/02/21 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (21 شباط 2020) تعرض عدد من عناصر قوات حفظ القانون إلى إصابات ببنادق الصيد.

وذكرت القيادة في بيان، أن "قواتنا الامنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ببغداد، ما زالت تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت الى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون".

وأوضحت، أن "هناك مجاميع داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد وتصيب بها القوات الامنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام".

وأضافت: "تهيب قيادة عمليات بغداد بالمتظاهرين السلميين كافة للعمل الجاد معها للحد من هذه الهجمات من خلال تشخيصهم والإبلاغ عنهم لكي يتم القاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء".

وكانت ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، أصدرت الاثنين (17 شباط 2020)، بياناً بشأن استخدام ’’أسلحة الصيد’’ ضد المتظاهرين، فيما شجبت استخدام تلك الأسلحة ضد المتظاهرين.

وذكرت بلاسخارت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدين بشدة استخدام بنادق الصيد، التي تسببت (مرة أخرى) في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة"، داعية "السلطات إلى منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة".

وأضافت، أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة الى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط 2020)، عن الغاء حالة الاستنفار الامني في حوض بزايز بهرز جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الامنية في ديالى الغت حالة الاستنفار الامني الذي تم اع

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باطلاق سراح الناشط احمد الوشاح الذي اختطف يوم الاربعاء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الناشط احمد الوشاح الذي اختطف يوم الاربعاء، من قبل جهة مجهولة في منطقة الجادرية اطلق سراحه"

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن حقيقة وجود تنظيم الرايات البيضاء في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية لم ي

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