قيادة شرطة الديوانية تنفي أنباء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/02/21 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة الديوانية تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وأكدت القيادة في بيان، أن الانباء التي قام بنشرها أحد موظفي صحة المحافظة بشأن تسجيل أول إصابة بكورونا في الديوانية أمر غير صحيح ولا صحة لها، مشيرة الى أن القوات الأمنية انتقلت الى مستشفى الديوانية التعليمي وتواصلت بشكل مباشر بدائرة صحة المحافظة التي نفت بدورها تسجيل أية إصابة بالفيروس.

ودعا البيان كافة المواطنين والمنشآت الخدمية الى عدم تصديق هكذا إشاعات والتأكد من الجهات الرسمية بشكل مباشر، لافتا الى أن بث الإشاعة يعتبر أحد أسباب الإرهاب.

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