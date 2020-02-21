سائرون: كابينة علاوي [ستمرر] في هذا الموعد

2020/02/21 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رجح تحالف سائرون، الجمعة، "تمرير" الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خلال جلسة طارئة يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

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