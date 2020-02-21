عمليات بغداد: مجاميع تستخدم بنادق الصيد ضد القوات الامنية والمتظاهرين لخلط الأوراق

2020/02/21 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إصابة عدد من عناصر قوات حفظ القانون قرب ساحة التحرير.

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