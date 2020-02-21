قيادة قوات بغداد: مجاميع داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد وتصيب بها القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء

2020/02/21 | 16:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اهابت قيادة عمليات بغداد بالمتظاهرين السلميين التعاون معها للحد من الهجمات على القوات الامنية والمتظاهرين ببنادق الصيد .وقالت القيادة في بيان اليوم :”مازالت قواتنا الامنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ببغداد تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة ادت الى … Readmore

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