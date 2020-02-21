ثلاث إصابات بتجدد الصدامات ضمن مقتربات الخلاني بين متظاهرين والقوات الامنية

2020/02/21 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص بتجدد الصدامات ضمن مقتربات ساحة الخلاني بين متظاهرين والقوات الامنية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الصدامات تجددت ضمن مقتربات ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، بين متظاهرين والقوات الأمنية".وأضاف أن "الصدامات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص".

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