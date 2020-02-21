أعضاء بالكونغرس يطالبون بفرض عقوبات على روسيا والنظام السوري بسبب الهجمات على إدلب

2020/02/21 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة الى وزير الخارجية مايك بومبيو، لمطالبته بفرض عقوبات اقتصادية على كل من نظام بشار الأسد وروسيا بسبب الهجمات التي يقومون بشنها على إدلب.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان لها، أن الغارات التي يشنها النظام السوري وروسيا على إدلب تسببت بمقتل أكثر من الف وسبعمئة وثلاثين مدنيا من شهر نيسان الماضي وحتى الآن، مشيرة الى أن ذلك يستدعي فرض عقوبات على النظام السوري وروسيا خاصة بعد توثيق قيامهما بقصف المستشفيات وانتهاك المعايير الدولية وتدمير البنية التحتية المدنية.

وأشار البيان الى ان ما تقوم به دمشق وموسكو من أفعال بغيضة ضد الشعب السوري يقع ضمن جرائم الحرب.

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