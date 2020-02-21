المحترف العراقي في ايران بشار رسن يكشف عن صعوبات التعامل مع واقع كورونا

2020/02/21 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف اللاعب العراقي الدولي والمحترف بالملاعب الإيرانية بشار رسن، عن صعوبات التعامل مع الواقع الجديد في إيران، عقب تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأكد رسن الذي يلعب بصفوف نادي بيرسبوليس الإيراني في تصريح، ان الجميع يعيشون حالة صعبة، مع لجوء السلطات الى تطبيق إجراءات صحية مشددة لمواجهة وباء كورونا، بعد تسجيل عدد من حالات الوفاة وعشرات الإصابات، مشيرا الى إبلاغهم بضرورة ارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات وتجنب الأماكن المزدحمة، وهي أمور يصعب تحقيقها مع فريقه الذي يمتلك جماهيرية كبيرة.

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