عمليات بغداد تؤكد تعرض عدد من عناصر قوات حفظ القانون إلى إصابات ببنادق الصيد

2020/02/21 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، تعرض عدد من عناصر قوات حفظ القانون إلى إصابات ببنادق الصيد.وذكرت القيادة في بيان، أن “قواتنا الامنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ببغداد، ما زالت تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت الى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون”.وأوضحت، أن “هناك مجاميع داخل المتظاهرين […]

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