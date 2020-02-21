سامح سعيد وعلي بهجت يغيبان عن الجوية للإصابة

2020/02/21 | 16:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يحل فريق القوة الجوية يوم غد السبت ضيفا على فريق الصناعات الكهربائية لحساب الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم عند الساعة الثانية وثلاثين دقيقة في ملعب نادي الصناعة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد أن "الفريق خاض صباح اليوم الجمعة اخر وحدة تدريبية بحضور جميع اللاعبين والذين أكدوا على أن الهدف الرئيسي هو كسب النقاط الثلاث من هذه المواجهة".

وأضاف محمد أن "الجهاز الفني طالب من اللاعبين التركيز و تطبيق ماخطط له خلال التدريبات التي عمل عليها من اجل الفوز على الرغم من ان فريق الصناعات الكهربائية من الفرق الشبابية الطموحة التي قدمت مباريات جميلة خلال الموسمين الماضيين".

واشار الى أن "غياب المدافعين سامح سعيد وعلي بهجت سيستمر بسبب تعرضه الاول لتمزق عضلي والثاني لتعرضه لشد عضلي".

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