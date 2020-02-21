النفط يفاجئ امانة بغداد بهدف التعادل في الرمق الاخير

2020/02/21 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداهدر فريق امانة بغداد ،اليوم الجمعة ، فرصة كسب اول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز بعد فشله في الحفاظ على تقدمه على فريق النفط لغاية الدقيقة الاخيرة من المباراة التي شهدت لحظات قبل نهايتها تسجيل اصحاب الاض لهدف التعادل ،لتنتهي المواجهة بهدف لمثله .وكان اللاعب مصطفى كريم قد نجح في احراز هدف التقدم لامانة بغداد في الدقيقة 39 من الشوط الاول ، ثم ادرك بسام شاكر التعادل في الرمق الاخير لفريق النفط .وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده الى 4 نقاط فيما نال فريق امانة بغداد اول نقطة له في الموسم الحالي بعد خسارته في الجولة الماضية امام نفط الوسط بهدف دون رد .

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