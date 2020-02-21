الكربولي: الاعلام غفل عن

2020/02/21 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم الجمعة، ان اكثر المصطلحات تداولاً في الاعلام الحكومي هي "المندسين" و "ركوب الموجة" لالصاق صفة التخريب لاتظاهرات السلمية.وغرد الكربولي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً ان "المندسين وركوب الموجة هما الأكثر تداولاً من قبل اعلام السلطة لإلصاق صفة التخريب بالتظاهرات السلمية لإسقاطها شعبياً".وأضاف "بينما أغفل الاعلام القمعي ذكر المندسين من كبار السياسيين، الخبراء بركوب الامواج للحفاظ على مصالحهم ومناصبهم الرئاسية".

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