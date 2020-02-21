روسيا: توقيف قطار بعد الاشتباه بوجود عدوى “كورونا”

2020/02/21 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وسائل إعلام روسية عن توقيف أحد قطارات الركاب في مدينة بريانسك للتحقق من سلامة الركاب بعد الاشتباه بوجود عدوى “كورونا” في إحدى مقصوراته.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء قاموا بعزل المقصورة التي اشتبهوا بإصابة لدى إحدى المسافرات فيها، وفصلوها عن جسم القطار الأساسي، وضمت المقصورة 21 شخصا، منهم 19 راكبا واثنان […]

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