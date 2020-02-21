شاهد في العراق.. رجل لم يتمكن من النوم منذ عقدين من الزمن!

2020/02/21 | 16:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر الإعلامي حيدر الحمداني، رجل من محافظة المثنى لم يتمكن من النوم منذ عشرين عامًا، لأسباب يجهلها الرجل وجهلها الأطبّاء في العراق، وهي تعتبر حالة نادرة جدا.وتحدث الرجل من خلال الفيديو، عن عجزه من حالته بعد مراجعة عديد الأطبًاء العراقيين ولم يتمكنوا من إيجاد علاج لحالته.وقال إنه يواجه متاعب جمة […]

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